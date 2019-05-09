Лукашенко отверг возможность свержения власти в Белоруссии

Свергнуть действующую власть в Белоруссии невозможно. Об этом в четверг, 9 мая, заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Нас невозможно наклонить и свергнуть, как сегодня это происходит в Венесуэле, как это вчера началось и продолжается в Сирии, в Ливии и других государствах», — отметил Лукашенко.

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Президент Белоруссии также высказал мнение, что, если нынешняя власть уйдет «завтра на пенсию», следующему поколению достанется спокойная и мирная страна. По словам Лукашенко, единственная опасность для Белоруссии сегодня — это риск развития негативных событий в экономике, поэтому он призвал всех «работать, как следует».

7 мая пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт прокомментировала появившуюся в Telegram информацию о том, что в структурах безопасности республики начались массовые задержания в связи с разоблачением заговора силовиков против Александра Лукашенко. Эйсмонт посоветовала «меньше читать те самые Telegram-каналы и не делать им рекламы».

4 мая КГБ Белоруссии официально сообщил о задержании бывшего заместителя государственного секретаря Совбеза Белоруссии Андрея Втюрина с поличным при получении взятки в 148,6 тысячи долларов США от представителя российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в стране. Уточнялось, что оба обвиняемых по делу, в том числе россиянин, заключены под стражу.

В тот же день был арестован генеральный директор государственного оператора связи Белоруссии «Белтелеком» Сергей Сиводедов, который также получил от гражданина России взятку в размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.

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