Минск прокомментировал информацию о заговоре силовиков против Лукашенко

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт прокомментировала появившуюся в Telegram информацию о том, что в структурах безопасности республики начались массовые задержания в связи с разоблачением заговора силовиков против главы государства Александра Лукашенко. Об этом пишет «Наша Нива» во вторник, 7 мая.

«В ответ на ваш вопрос я могу только посоветовать меньше читать те самые Telegram-каналы и не делать им рекламы», — сказала Эйсмонт.

Вероятно, речь шла об информации, опубликованной, в частности, в Telegram-канале «Трыкатаж» 30 апреля, после задержания за взятку бывшего заместителя государственного секретаря Совбеза Белоруссии Андрея Втюрина. Авторы сообщили, что он якобы состоял в группе из пяти или шести высокопоставленных офицеров Минобороны и МВД страны, которые готовили «антилукашенковский заговор».

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«Его целью было недопущение переизбрания Лукашенко на пост президента. Мотив — прогрессирующий коллапс экономики страны, постоянное самодурство Лукашенко», — сказано в записи.

Одним из заговорщиков якобы был старший сын белорусского лидера и его помощник по нацбезопасности Виктор Лукашенко, в котором видели замену действующему главе государства и который в итоге «слил» информацию о заговоре. Помимо этого, есть версия о том, что заговор был сознательно инициирован самим президентом и его окружением.

В числе возможных последствий происходящего авторы отмечают усиление Комитета государственной безопасности (КГБ) республики и активизацию давления на Россию в случае, если в деле будет найдена «рука Москвы».

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Позднее, 6 мая, авторы канала написали, что в их распоряжении оказались материалы, изъятые у заговорщиков. План якобы носил название «Смена». Отмечалось, что в документах нет прямых указаний на желание участников группы «ориентировать страну на Запад или Восток». «Однако они хотели мотивировать (провоцировать) Россию на свержение Лукашенко», — говорится в записи.

Указывается, что у членов группы было несколько возможных сценариев, среди которых добровольный отказ Лукашенко от участия в выборах, подготовка и поддержка альтернативного кандидата, дворцовый или военный переворот, а также физическое устранение.

4 мая КГБ Белоруссии официально сообщил о задержании Андрея Втюрина с поличным при получении взятки в 148,6 тысячи долларов США от представителя российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в стране. Уточнялось, что оба обвиняемых по делу, в том числе россиянин, заключены под стражу.

В тот же день был арестован генеральный директор государственного оператора связи Белоруссии «Белтелеком» Сергей Сиводедов, который также получил от гражданина России взятку в размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.

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