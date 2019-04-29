Задержан один из самых влиятельных людей в Белоруссии

Сотрудники КГБ Белоруссии задержали заместителя госсекретаря Совета безопасности республики Андрея Втюрина, сообщает «Наша Нива» со ссылкой на источники. По их информации, это произошло неделю назад.

Причиной задержания стала взятка, утверждают собеседники издания. По неофициальным данным, которые приводит интернет-газета «Белорусские новости», сумма взятки составила 150 тысяч долларов.

«Наша Нива» также сообщает о возбуждении уголовного дела и о том, что силовики опечатали коттедж Втюрина в минском поселке Дрозды-2, где живут высокопоставленные чиновники.

В пресс-службе КГБ отказались от комментариев на эту тему, пишет «Интерфакс».

Андрей Втюрин считается одним из самых влиятельных белорусов, его имя неоднократно включалось в соответствующие рейтинги. До перехода в Совбез в 2014 году он в течение семи лет возглавлял Службу безопасности президента республики, куда попал в 1995-м, то есть спустя год после начала президентства Александра Лукашенко, соратником которого его называют белорусские журналисты. В 2002-м окончил Академию МВД Белоруссии, в 1992-м — Саратовское высшее военное командное училище МВД России. Является уроженцем Пензы.

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