КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

Бывшему заместителю государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Андрею Втюрину, который был задержан за взятку, предъявлено обвинение. Об этом в субботу, 4 мая, сообщается на сайте Комитета государственной безопасности республики.

Согласно опубликованным данным, Втюрин обвиняется по части 3 статьи 430 («Получение взятки») УК РБ.

«Накануне он был задержан с поличным при получении 148,6 тысячи долларов США от представителя российской коммерческой структуры "Г" за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь», — говорится в сообщении.

Уточняется, что второму участнику эпизода также предъявлено обвинение. Оба обвиняемых признали свою вину и были заключены под стражу.

Ведомство продолжает оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России. По его словам, бывший силовик регулярно передавал данным организациям некую информацию.

1 мая официальный Минск обнародовал указ президента страны Александра Лукашенко от 24 апреля, которым он освободил Втюрина от должности замгоссекретаря Совбеза республики за «совершение поступков, дискредитирующих звание военнослужащего». За день до этого издание «Наша Нива» сообщило о задержании силовика сотрудниками КГБ за взятку в крупном размере, позднее родственники Втюрина подтвердили TUT.BY информацию об уголовном преследовании в отношении него.

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