Задержанного соратника Лукашенко назвали агентом ФСБ

Бывший заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрей Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах.

По его словам, Втюрин регулярно передавал данным организациям некую информацию. «Он не шпион в обычном смысле, его связи достались ему "в наследство" из прошлого», — сказал собеседник агентства, пояснив, что у Втюрина из-за учебы в России осталось много связей и друзей в спецслужбах этой страны.

«В ситуации, когда налицо большой конфликт между Москвой и Минском, подобное поведение для человека из ближайшего окружения [президента Белоруссии Александра] Лукашенко — недопустимо», — добавил источник.

Другой источник рассказал «Росбалту», что Втюрин в течение последних 25 лет входил в ближайший круг общения Лукашенко и был вхож в семью белорусского лидера. «Вплоть до того, что младший сын президента, Коля, буквально рос на руках у папиного охранника», — отметил собеседник издания. Он также усомнился в том, что такое высокопоставленное лицо действительно могли начать преследовать из-за взятки в размере 150 тысяч долларов, поскольку, по его словам, в кругах такого уровня расчеты подобными суммами являются нормой.

30 апреля официальный Минск обнародовал указ Лукашенко от 24 апреля, которым президент Белоруссии освободил Втюрина от должности замгоссекретаря Совбеза республики за «совершение поступков, дискредитирующих звание военнослужащего». За день до этого издание «Наша Нива» сообщило о задержании силовика сотрудниками КГБ за взятку в крупном размере (по данным «Белорусских новостей», речь идет о 150 тысячах долларов), позднее родственники Втюрина подтвердили TUT.BY информацию об уголовном преследовании в отношении него.

КГБ Белоруссии и Совбез республики не комментировали эти сведения.

Втюрин неоднократно включался белорусскими журналистами в рейтинги самых влиятельных людей в Белоруссии. До перехода в Совбез в 2014 году он в течение семи лет возглавлял Службу безопасности президента республики, куда попал в 1995-м, то есть спустя год после начала президентства Александра Лукашенко. В 2002-м окончил Академию МВД Белоруссии, в 1992-м — Саратовское высшее военное командное училище МВД России. Является уроженцем Пензы.

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