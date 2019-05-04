Главу крупнейшего белорусского оператора связи задержали за взятку от россиянина

Генеральный директор государственного оператора связи Белоруссии «Белтелеком» Сергей Сиводедов заключен под стражу в связи с обвинением по уголовному делу о коррупции. Об этом сообщается на сайте Комитета государственной безопасности республики (КГБ РБ) в субботу, 4 мая.

По информации ведомства, Сиводедов получил от гражданина России взятку в размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования. Отмечается, что для взяткодателя избрана аналогичная мера пресечения. Оба обвиняемых по делу сотрудничают со следствием.

«В ходе следственных действий по месту жительства С. Сиводедова также обнаружено и изъято 470 тысяч долларов США, полученных последним по иным эпизодам взяточничества», — говорится в сообщении.

Также известно, что на имущество обвиняемого — три квартиры в Минске и земельный участок с жилым домом в Минском районе — наложен арест.

Ведомство продолжает оперативно-разыскные мероприятия.

«Белтелеком» — крупнейший оператор связи в Белоруссии — включает девять филиалов и три производства. На госпредприятии работают более 16,5 тысячи человек.

Ранее 4 мая стало известно, что КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание бывшего заместителя государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Втюрина. Согласно опубликованным данным, ему было предъявлено обвинение по эпизоду получения взятки от представителя российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в республике.

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