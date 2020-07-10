Помощнице соперника Лукашенко предъявили обвинения

Члену инициативной группы и помощнице Виктора Бабарико, главного соперника Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах, Елене Карагачевой предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщил ее адвокат Владимир Созончук, передает РИА Новости.

Как сообщил адвокат, Карагачева вину не признает. Защита намерена пожаловаться в генпрокуратуру на необоснованность предъявленного обвинения и избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Касательно мер содержания в СИЗО помощница Бабарико особых претензий не высказывала, добавил Созончук.

Елена Карагачева была задержана 2 июля. Помимо нее, в СИЗО Комитета государственной безопасности (КГБ) по делу Белгазпромбанка находятся более 20 человек. Это бывшие и нынешние топ-менеджеры, а также представители бизнеса, которые сотрудничали с банком. Их обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, мошенничестве, даче и получении взяток. По данным следствия, они создали угрозу интересам национальной безопасности страны.

9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико был арестован. Его обвиняют по трем статьям: «легализация преступных доходов», «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», «крупная взятка».

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