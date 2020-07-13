В Белоруссии с начала президентской гонки задержали свыше 700 оппозиционеров

В Белоруссии с начала президентской избирательной кампании правоохранительные органы задержали свыше 700 человек, каждый пятый подвергся административному аресту. Об этом говорится в отчете правозащитного центра «Весна» и общественного объединения «Белорусский Хельсинкский комитет», передает «Интерфакс».

«Власти продолжают политику применения репрессий в отношении участников мирных собраний, блогеров, политических активистов. Количество политических заключенных в стране достигло 24 человек», — сообщают правозащитники. По их данным, с начала предвыборной гонки 129 оппозиционеров подверглись административным арестам, 252 были оштрафованы.

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В отчете утверждается, что созданные властями условия избирательной кампании не соответствуют международным стандартам проведения демократических выборов, основанных на принципах равной конкурентной политической борьбы.

Правозащитники отмечают, что «один из потенциальных кандидатов в президенты, действующий глава государства Александр Лукашенко уже фактически начал активную агитационную кампанию с активным использованием государственных СМИ, а также ресурса исполнительной "вертикали"».

Ранее МВД Белоруссии выпустило видео с извинениями сторонников оппозиции. Один из них распространял листовки против Лукашенко.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. В стране и за ее пределами проходят массовые акции протеста в связи с задержаниями претендентов на пост главы государства. Особый резонанс вызвали задержания блогера Сергея Тихановского и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Сам Лукашенко заявлял, что в Белоруссии хотят устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны зарубежных «кукловодов».

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