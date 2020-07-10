Белорусского блогера оштрафовали за «провокационные вопросы» милиционерам

В Белоруссии блогера оштрафовали за ролики с «провокационными вопросами» милиционерам. Об этом сообщается на сайте ГУВД Мингорисполкома.

В милиции заявили, что житель Минска создал YouTube-канал, на котором размещал видео своего общения с сотрудниками органов внутренних дел. Он подходил к ним с камерой и задавал «различные провокационные вопросы», чтобы получить такие ответы, которые можно было бы «трактовать с негативной стороны». Блогер игнорировал требования закона «о добропорядочности и уважении чести, достоинства и деловой репутации должностных лиц».

Материалы по теме «Я посылал надежных людей с автоматами» Лукашенко правит Белоруссией уже 25 лет. Как он укреплял свою власть и что стало с его соперниками?

На одном из роликов был снят милиционер, охранявший общественный порядок в центре Минска во время празднования Дня независимости Белоруссии. Другое видео было сделано в помещении оперативно-дежурной службы районного УВД, где съемка запрещена. Видеозаписи вызвали негативные комментарии в адрес правоохранителей.

Как сказано в сообщении, сотрудники проявили «принципиальную позицию» по защите своих прав и сохранению «положительного имиджа органов внутренних дел» и обратились в суд. Блогера оштрафовали за причинение морального вреда. Он удалил ролики со своего канала. Деньги милиционеры перечислят в детский дом.

Ранее белорусское МВД выпустило видео с извинениями сторонников оппозиции. Один из них распространял листовки против президента Александра Лукашенко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!