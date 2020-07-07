Белорусское МВД выпустило видео с извинениями задержанных сторонников оппозиции

Белорусское МВД выпустило видео с извинениями сторонника оппозиции, которого задержали за распространение листовок против президента Александра Лукашенко. Ролик опубликован на сайте министерства.

На видео 18-летний житель Минска, лицо которого скрыто, говорит, что 1 июля купил баллончик с красной краской, распечатал «более 100 листовок против действующей власти и президента» из Telegram и поехал к родителям в Червенский район. Там он разрисовал дорожный знак, остановку и разбросал листовки по трем улицам деревни.

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«Вину свою осознаю и раскаиваюсь. Впредь такого больше не повторится. Я не думал, что за это бывает уголовная или административная ответственность. Я не думал, что окажусь в отделении милиции. Прошу, не заходите в Telegram-каналы. То, что они пропагандируют, — это незаконно», — сказал минчанин.

На другом видео 32-летний житель Молодечно, который, как утверждает МВД, оказал неповиновение законным требованиям сотрудников милиции, сделавшим ему замечание за некое нарушение. Он объяснил, что поступил так «по дурости», «чтобы просто хайпануться в этом телеграме». «В дальнейшем обещаю, что никогда не буду ничего делать противозаконного», — срывающимся голосом говорит мужчина.

В Белоруссии прошли акции протеста в преддверие президентских выборов. Они вызваны арестами соперников Лукашенко и оппозиционных активистов.

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