Цепкало отказали в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии отказалась зарегистрировать кандидатом в президенты страны основателя Парка высоких технологий, профессионального дипломата Валерия Цепкало. Прямая трансляция заседания ЦИК доступна на YouTube-канале белорусской службы «Радио Свобода».

Решение принято единогласно из-за недостаточного количества сданных подписей в поддержку оппозицонного политика.

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После проверки подписей ЦИК сообщил, что из 160 тысяч сданных за Цепкало подписных листов были признаны действительными лишь 75 тысяч. Штаб политика, перепроверяя забракованные подписи, обнаружил допущенные членами территориальных комиссий ошибки и нарушения. В некоторых районах подписи проверялись с ксерокопии подписных листов. Претензии о том, что даты подписанты ставили не собственноручно, не подкреплены экспертными оценками, заявили в штабе и направили в ЦИК жалобу.

Центризбирком отказал в регистрации также бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико. Причиной стало несоответствие декларации о доходах и имуществе, а также участие иностранной организации в его избирательной кампании.

Ранее в интервью «Ленте.ру» Цепкало заявил, что отказ регистрировать оппозиционных кандидатов будет означать отмену выборов в стране. «Как в этом случае действовать — мне трудно сказать. Все будет зависеть от активности гражданского общества», — сказал он.

Выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа.

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