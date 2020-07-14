Бабарико сняли с выборов президента Белоруссии

ЦИК Белоруссии отказал в регистрации в качестве кандидата в президенты страны оппозиционеру Виктору Бабарико. Об этом сообщает TUT.BY.

Причиной стало несоответствие декларации о доходах и имуществе, а также участие иностранной организации в его избирательной кампании.

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В ходе заседания председатель ЦИК Лидия Ермошина зачитала письмо из Комитета госконтроля (КГК), в котором говорится, что Бабарико руководил преступной группой, занимающейся отмыванием денег.

О незаконных операциях, проводимых через «черную кассу» Белгазпромбанка, сообщалось ранее. Одна из схем, по данным следствия, заключалась в обмене иностранной валюты на банковские облигации.

Следствие считает, что Бабарико, а также некоторые бывшие и нынешние топ-менеджеры Белгазпромбанка создали организованную преступную группу с целью вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Власти заявляли, что данная деятельность контролировалась «кукловодами из "Газпрома"» и создала угрозу интересам национальной безопасности Белоруссии.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. В стране и за ее пределами проходили массовые акции протеста в связи с задержаниями претендентов на пост главы государства. Особый резонанс вызвали задержания блогера Сергея Тихановского и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

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