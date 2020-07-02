Дети выкинули мусор из окна дома и разбили голову четырехлетней россиянке

В Красногорске четырехлетней девочке разбило голову бутылкой, которую выбросили вместе с мусором из окна дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы города.

Дети выкинули мусор из окна дома на Бульваре Космонавтов, где гуляла мать с ребенком в коляске. В пакете была стеклянная бутылка, которая упала прямо на голову девочке.

По камерам видеонаблюдения удалось установить квартиру. В ней проживают мать с семилетним сыном. В этот день к мальчику приходили два друга из этого же подъезда. По предварительным данным, мусор выкинул кто-то из детей.

Девочку прооперировали, она находится в реанимации. Правоохранители проверяют информацию.

Ранее появились кадры с места гибели восьмилетнего ребенка в Анапе, которого ради шутки закопали в песок. На снимках запечатлены сотрудники правоохранительных органов, которые стоят рядом с небольшой ямой.

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