Появились кадры с места гибели закопанного в песок ради шутки ребенка в Анапе

Появились кадры с места гибели восьмилетнего ребенка в Анапе, которого ради шутки закопали в песок. Фото опубликовало издание «Комсомольская правда».

На снимках запечатлены сотрудники правоохранительных органов, которые стоят рядом с небольшой ямой. По словам представителя Анапской межрайонной прокуратуры, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии песком.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 30 июня, когда трое детей играли в песке на пляже без присмотра родителей. Мальчики закапывали друг друга в песок, и ради шутки решили закопать своего восьмилетнего брата полностью. Ребенок подавился песком и умер.

Прибывшим на место происшествия спасателям и скорой помощи не удалось спасти мальчика.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!