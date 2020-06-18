Молния убила ребенка в Петербурге

Семилетний мальчик умер после того, как на берегу Финского залива в него ударила молния. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах.

ЧП произошло во время грозы на пляже в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Собеседник агентства уточнил, что ребенок находился с родителями в загородном отеле.

Летом 2019 года в Челябинской области во время грозы погибла 58-летняя женщина. По версии следствия, она находилась в воде, когда началась гроза. В этот момент молния ударила в ее золотую цепочку. Когда женщину вытащили на берег, она была мертва. Причиной смерти назвали природную электротравму.

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