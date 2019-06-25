Россиянка умерла от удара молнии во время шторма

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Жительница Башкирии погибла после удара молнии во время грозы и шквалистого ветра в Башкирии, сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС.

«В Миякинском районе во дворе жилого дома в селе Анясево погибла женщина 1967 года рождения», — говорится в публикации.

По данным службы, вечером 24 июня в Башкирии было объявлено штормовое предупреждение, ветер со скоростью до 21 метра в секунду сопровождался дождем с грозами. В трех районах сорваны крыши жилых домов, магазина и двух школ, никто больше не пострадал. Село Месели Аургазинского района осталось без электричества, специалисты восстанавливают электроснабжение. В регионе 25 июня пройдут работы по уборке улиц от поваленных деревьев, покрытию крыш и оказанию помощи жителям. Спасатели работают в режиме повышенной готовности.

По данным синоптиков, 25 июня в Бурятии ожидаются ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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