Ребенок погиб после катания на аттракционе в Анапе

Восьмилетняя девочка скончалась после катания на аттракционе в Анапе. Об этом пишет краснодарское издание «Комсомольской правды».

Ребенку стало плохо на аттракционе Crazy Dance — скамейке, которая перемещается в такт музыке. По рассказам очевидцев, девочка схватилась за грудь. Аттракцион остановили, и родители вызвали дочери скорую.

Медики не смогли спасти девочку. Она скончалась спустя примерно 50 минут после того, как ей стало плохо. Врачи предварительно установили, что причиной смерти мог стать сердечный приступ.

Девочка приехала в Анапу с родителями и сестрой. Аттракцион, на котором она каталась, разрешен для детей от пяти лет.

В конце мая четверо детей попали в реанимацию после того, как сильный ветер перевернул батут и протащил его по улице.

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