Впавшая в кому россиянка засняла искалечивший ее воздушный шар на видео

В сети появился ролик, который сняла россиянка Татьяна Гольден перед тем, как получила серьезную травму в Турции. Его публикует «Собеседник».

Несчастный случай произошел 23 марта в Каппадокии. Туристка из России собиралась совершить полет на воздушном шаре и перед этим решила заснять аттракцион на видео. В это время купол шара, который виден на кадрах, наполняли холодным воздухом. Женщина подошла к вентилятору слишком близко, ее шарф попал в лопасти и потащил ее за собой. Гольден получила черепно-мозговую травму, а затем в ее кровь попала инфекция. В результате она впала в кому.

По данным издания, россиянка до сих пор находится в турецкой больнице. Из-за тяжелого состояния семья не смогла забрать женщину в Россию.

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