Тучный турист упал со сломавшегося аттракциона в ручей и разбился насмерть

Сломавшееся крепление зиплайна (экстремальный спуск по стальному канату с помощью специального устройства — прим. «Ленты.ру») привело к гибели туриста в Таиланде. Об этом сообщает Daily Mail.

25-летний канадец катался на аттракционе в городе Чиангмай на севере страны. В результате поломки блочного устройства он упал с высоты 50 метров в ручей, над которым был протянут канат, и разбился насмерть.

Изначально сотрудники полиции утверждали, что поломка креплений произошла из-за недостаточного количества страховочных тросов и перевеса: по их мнению, турист весил 180 килограммов. Однако в ходе расследования выяснилось, что вес канадца составлял 120 килограммов, то есть он не превышал допустимую для посещения аттракциона норму в 125 килограммов.

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Туристическая компания Flight of the Gibbon, сотрудники которой позволили туристу посетить аттракцион, полностью признала вину в халатности. Однако полиция еще не предъявила ей обвинений, так как расследование пока не окончено.

В марте россиянка умерла в Таиланде после падения с балкона четвертого этажа гостиницы. Ночью полиция обнаружила тело туристки под балконами отеля на курорте Патонг. По мнению врачей, женщина скончалась из-за травмы головы, полученной в результате падения. Погибшей оказалась 27-летняя россиянка Елена Кусовникова.

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