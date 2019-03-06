Российская туристка упала с балкона и разбилась насмерть в Таиланде

Россиянка умерла в Таиланде после того, как упала с балкона четвертого этажа гостиницы. Об этом сообщает местное издание The Thaiger.

Ночью полиция обнаружила тело туристки под балконами отеля на курорте Патонг. По мнению врачей, женщина скончалась из-за травмы головы, полученной в результате падения.

Погибшая 27-летняя россиянка Елена Кусовникова отдыхала в Таиланде с подругой. По словам приятельницы, вечером они гуляли по улице Бангла-роуд и около часа ночи вернулись в отель.

Материалы по теме Божий дар Американец поехал учить дикарей жизни. Они его убили

Подруга ушла спать к себе в номер, а позже ее разбудили сотрудники полиции, чтобы сообщить, что Кусовникова мертва. В комнате скончавшейся девушки следов драки и насилия обнаружено не было.

В феврале российский турист погиб в Таиланде после падения с четвертого этажа терминала аэропорта Суварнабхуми. По словам сотрудника полиции Критсана Патаначароена, 44-летний Михаил Синицын перелез через стеклянное ограждение на четвертом этаже аэропорта и упал вниз. Мужчину доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!