На популярном у россиян курорте туристический автобус сорвался в обрыв

В Таиланде туристический автобус столкнулся с автомобилем и затем свалился в обрыв. Об этом сообщило тайское издание Sanook.
Инцидент произошел на серпантине в провинции Пхетчабун. Автобус с туристами следовал на буддийскую церемонию, однако на узкой и крутой дороге у него отказали тормоза, и он столкнулся с пикапом.
В результате случившегося пострадало 53 человека, среди которых 48 — пассажиры автобуса, и пятеро — пассажиры автомобиля. Всех пострадавших немедленно доставили в больницу.
Ранее в июле на реке Миссури в США затонул экскурсионный автобус-амфибия (Duck Boat). В результате погибли 11 туристов, включая детей. Туристическая лодка, на борту которой находился 31 пассажир, не смогла справиться с сильным ветром и плохими погодными условиями и постепенно пошла ко дну.