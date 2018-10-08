На популярном у россиян курорте туристический автобус сорвался в обрыв

В Таиланде туристический автобус столкнулся с автомобилем и затем свалился в обрыв. Об этом сообщило тайское издание Sanook.

Инцидент произошел на серпантине в провинции Пхетчабун. Автобус с туристами следовал на буддийскую церемонию, однако на узкой и крутой дороге у него отказали тормоза, и он столкнулся с пикапом.

В результате случившегося пострадало 53 человека, среди которых 48 — пассажиры автобуса, и пятеро — пассажиры автомобиля. Всех пострадавших немедленно доставили в больницу.

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