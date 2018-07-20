Туристическая лодка с пассажирами на борту затонула и попала на видео

В США на реке Миссури затонул экскурсионный автобус-амфибия (Duck Boat). В результате погибли 11 туристов, включая детей, сообщает Independent.

Туристическая лодка, на борту которой находился 31 пассажир, не смогла справиться с сильным ветром и плохими погодными условиями и постепенно пошла ко дну. Пятеро туристов числятся пропавшими без вести, семеро выживших доставлены в больницу, двое из них находятся в критическом состоянии.

«Там было две лодки, и они пытались вернуться на берег, несмотря на сильный ветер. Одна смогла это сделать, а другая нет», — поделился шериф города Брэнсон, штат Миссури, Дуг Радер.

На кадрах, снятых свидетелями из прибрежного ресторана, видно, как оба экскурсионных автобуса пытаются справиться с сильными волнами во время шторма, затем один из них тонет вместе с людьми.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

Ранее в июле две туристические лодки, перевозившие 127 пассажиров, опрокинулись из-за плохих погодных условий в Таиланде. Спасатели немедленно начали вылавливать людей из воды, однако им не удалось спасти всех путешественников.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!