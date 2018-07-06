Десять туристов найдены мертвыми в Таиланде после крушения лодки

В Таиланде водолазы нашли среди обломков затонувшей лодки десять погибших туристов. Об этом сообщает New York Post.

Среди них оказались только граждане Китая. По словам сотрудника морского флота Наруга Аурабхакди, некоторые тела были найдены среди обломков, когда дайверы ныряли под воду, а другие плавали на поверхности.

Девять тел доставлены ночью на остров Пхукет, где власти уже подтвердили гибель еще одного мужчины из Китая.

Как сообщает издание, на борту находились 105 человек, из которых 93 — туристы, 11 — члены экипажа и один гид. 45 пассажиров до сих пор числятся пропавшими.

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Ранее 5 июня сообщалось, что в Таиланде из-за плохих погодных условий перевернулось две лодки с туристами. Пассажиров одного судна, на котором находилось 30 человек, спасателям удалось выловить сразу, однако со второй лодки они спасли только половину, остальные 49 числились пропавшими.

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