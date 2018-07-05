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Полсотни туристов пропали в Таиланде из-за шторма

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В Таиланде две туристические лодки, перевозившие 127 пассажиров, опрокинулись из-за плохих погодных условий. Об этом пишет портал Newsflare.

Вечером береговая охрана получила экстренное сообщение о том, что судно Phoenix PD с 97 людьми перевернулось недалеко от острова Ко Хэ. В этом районе опрокинулась еще одна лодка с 30 туристами на борту. Спасатели немедленно начали вылавливать людей из воды, однако 49 человек все еще числятся пропавшими. Как сообщила полиция, среди них могут быть граждане Тайваня, Китая и России.

Кроме того, сегодня спасатели уже спасли из воды двоих россиян, которые отправились кататься в непогоду на скутере. Уточняется, что они потеряли управление из-за сильного ветра и их скутер перевернулся.

В июне десять туристов из России унесло ветром в открытое море в Черногории. По словам директора Черногорской морской службы безопасности Сафета Кочана, инцидент произошел утром 8 июня рядом с городом Бар, где россияне катались на досках для серфинга.

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