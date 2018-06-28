Российскую пенсионерку унесло в открытое море на матрасе

Российскую туристку, отдыхавшую в Греции, унесло в открытое море во время купания. Ее удалось обнаружить спустя почти сутки. Об этом сообщает греческое издание Neakriti.

В среду 27 июня 55-летняя россиянка, которая отдыхала в Ретимно, остров Крит, со своим мужем и дочерью, уплыла в море на матрасе и исчезла. Ее родные заявили о пропаже, и береговая охрана сразу приступила к поискам, однако пенсионерку удалось обнаружить только спустя 20 часов.

По словам помощника капитана порта, россиянку заметил пилот агентства по безопасности внешних границ Frontex в шести-семи морских милях от отеля, где она остановилась с семьей. Туристку немедленно госпитализировали. Несмотря на переохлаждение, сейчас ее жизни ничто не угрожает.

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Ранее в июне десять туристов из России унесло ветром в открытое море в Черногории. По словам директора Черногорской морской службы безопасности Сафета Кочана, инцидент произошел утром 8 июня рядом с городом Бар, где россияне катались на досках для серфинга в море. Их начало уносить ветром далеко от берега, и местные жители вызвали спасательную бригаду, после чего за молодыми людьми был срочно направлен катер с помощью.

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