Россиянку унесло опасным течением в Таиланде

Туристку из России унесло опасным течением в открытое море, когда она плавала на доске для серфинга. Об этом сообщает тайское издание The Phuket News.

Девушка отдыхала в отеле All Seasons на острове Пхукет и во время купания попала в отбойное течение, которое образовалось в результате сильных волн, вызванных юго-западными муссонами. Россиянку начало уносить от берега, однако спасателям удалось ее вытащить. Туристку обнаружили в 400 метрах от пляжа Nai Harn и оказали первую помощь.

Как сообщил глава администрации города Арон Солос, девушку сразу госпитализировали, сейчас она в безопасности.

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Ранее в июне российскую туристку, отдыхавшую в Греции, унесло в открытое море во время купания. Ее удалось обнаружить спустя почти сутки. В среду, 27 июня, 55-летняя россиянка, которая отдыхала в Ретимно, остров Крит, со своим мужем и дочерью, уплыла в море на матрасе и исчезла. Ее родные заявили о пропаже, и береговая охрана сразу приступила к поискам.

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