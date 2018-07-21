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Капитан катера отговорил надевать жилеты и погубил 17 человек

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Капитан прогулочного катера, крушение которого на озере Миссури унесло жизни 17 человек, убедил пассажиров не надевать спасательные жилеты. Об этом Fox News рассказала выжившая в инциденте женщина.

Тиа Колеман, потерявшая в происшествии девять членов семьи, сообщила, что капитан судна настаивал на том, что спасательные жилеты пассажирам не пригодятся, потому что поездка пройдет без внештатных ситуаций.

«Я думаю, многих можно было бы спасти, [если бы они надели жилеты]», — заявила женщина. Однако, по ее словам, когда ситуация стала критической, надевать их было слишком поздно.

Сообщается, что возраст погибших от 1 до 70 лет, однако их личности пока не раскрываются. По информации Fox News, капитан катера, веротянее всего, погиб.

В четверг, 19 июня, туристическая лодка с 31 человеком на борту затонула на озере Миссури. Она не смогла справиться с сильным ветром и плохими погодными условиями и постепенно пошла ко дну. В результате произошедшего погибли 17 человек. Семь человек госпитализированы, двое в критическом состоянии.

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