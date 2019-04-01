Россиянка упала с аттракциона в Иордании

Российская туристка доставлена в тяжелом состоянии в больницу после падения с аттракциона в Иордании. Об этом сообщает НТВ.

Женщина решила заняться парасейлингом (активный вид отдыха, при котором человека прикрепляют к катеру с помощью длинного троса, и во время движения лодки он парит в воздухе с парашютом, — прим. «Ленты.ру»). Несмотря на штормовой ветер, организаторы позволили россиянке подняться в небо.

Из-за непогоды прикрепленный к катеру трос оборвался. Ветром туристку отнесло в горы. Она получила травмы. Женщину госпитализировали.

В сентябре 2018 года туристка из Великобритании Дженис Боулз, отдыхавшая Египте, умерла после падения в воду с надувного банана. 58-летняя женщина каталась на водном аттракционе вместе с дочерью. Когда банан перевернулся, Боулз застряла под ним на несколько минут и потеряла сознание.

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