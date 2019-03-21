Пассажир переломал кости во время круиза и потребовал 10 миллионов долларов

Пассажир круизного лайнера Mariner of the Seas подал в суд на компанию Royal Caribbean после того, как упал с аттракциона и остался инвалидом. Об этом сообщает Fox News.

25-летний американец Кейси Холладей путешествовал на круизном лайнере на Багамы в конце февраля. Во время поездки он решил прокатиться на аттракционе Sky Pad, расположенном на верхней палубе судна. Развлечение представляет собой круглый шар с отверстиями, внутри которого пассажиры, привязанные резиновыми тросами к креплениям, прыгают на батутах.

По словам Холладея, как только он взмыл вверх, крепление сломалось, и он упал на пол с шестиметровой высоты. «Я помню, что почувствовал, будто из моего тела что-то вывалилось. Было очень больно и страшно», — вспоминает американец.

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После инцидента судно сразу вернулось в порт Майами, чтобы госпитализировать пострадавшего. Холладей провел в больнице девять дней и перенес несколько серьезных операций на тазовых костях. Теперь для передвижения ему приходится пользоваться ходунками или инвалидной коляской.

После случившегося он подал против компании Royal Caribbean иск на 10 миллионов долларов. Его адвокат считает, что такие развлечения, как Sky Pad, должны проводиться только на суше и под присмотром профессионалов.

В марте несколько пассажиров лайнера Escape круизной компании Norwegian Cruise Line оказались в больнице после того, как судно попало в шторм и накренилось.

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