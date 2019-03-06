Сильный ветер накренил круизный лайнер и покалечил пассажиров

@ABC / Twitter

Несколько пассажиров круизного лайнера Escape компании Norwegian Cruise Line были госпитализированы после того, как корабль накренился из-за сильного ветра. Об этом сообщает ABC News.

Как рассказали представители круизной компании, Escape внезапно столкнулся с сильными порывами ветра скоростью около 100 узлов (более 185 километров в час).

Восемь человек получили травмы и были доставлены в больницу после швартовки в порту Канаверал, Флорида, США.

По словам очевидцев, им пришлось пережить ужасные эмоции. «Я начала паниковать. Вещи падали с полок и грохотали. Мы держались за кровати, потому что скатывались с них. Я думала, что судно опрокинется и мы умрем», — поделилась пассажирка Саманта Фостер, которая смотрела фильм в своей каюте, когда ланер начал крениться.

«Я никогда не испытывал ничего подобного. Я был в баре и видел, как все поворачивается на 45 градусов. После этого я не мог спать больше двух часов еще две ночи. Я очень переживал», — рассказал американец Рой Фер, проработавший в Norwegian в течение трех лет.

Фер также добавил, что, когда судно достигло Канаверала, в порту его ожидали 12 машин скорой помощи.

В феврале круизный лайнер компании Norwegian Cruise Lines, перевозивший более тысячи пассажиров, врезался в причальные буи в Пуэрто-Рико. Один из очевидцев снял происходящее на камеру и выложил видео в сеть. В ролике видно, как огромный лайнер задевает два причальных буя, которые моментально уходят под воду, а за кадром слышны крики потрясенных пассажиров.

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