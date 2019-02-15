Круизный лайнер снес часть причала и шокировал пассажиров

dailymail.co.uk

Круизный лайнер компании Norwegian Cruise Lines, перевозивший более тысячи пассажиров, врезался в причальные буи в Пуэрто-Рико. Об этом сообщает Daily Mail.

Корабль Epic отплыл из порта Канаверал, штат Флорида, и должен был совершить семидневное круизное путешествие до Виргинских островов. Однако на третий день лайнер направили в порт Сан-Хуан в Пуэрто-Рико из-за неисправности. Когда судно подплывало к причалу, его начало заносить.

Один из очевидцев снял происходящее на камеру и выложил видео в сеть. В ролике видно, как огромный лайнер задевает два причальных буя, которые моментально уходят под воду, а за кадром слышатся крики потрясенных пассажиров.

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Представители Norwegian Cruise Lines сообщили, что никто из путешественников и экипажа не пострадал. «Пассажиры высадились на берег, а мы тесно общаемся с местными властями, чтобы оценить ущерб», — добавил агент круизной компании.

Тем не менее, многие пассажиры возмутились из-за испорченной поездки и пытаются выяснить, компенсируют ли им ущерб.

В январе 2018 года пассажир лайнера Norwegian Breakaway заснял на видео снежный шторм, в который попал корабль во время круизного путешествия из Нью-Йорка на Багамы. На обратном пути лайнер столкнулся с плохими погодными условиями, и капитан настоял на неизменности курса.

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