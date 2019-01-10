Тысячи пассажиров застряли на круизном лайнере из-за опасной инфекции

На одном из крупнейших круизных лайнеров, перевозившем девять тысяч пассажиров, обнаружена вспышка опасной инфекции. Об этом сообщает Daily Express.

Около 167 пассажиров, путешествующих по Карибским островам на корабле Oasis of the Seas компании Royal Caribbean, подхватили вирус Норуолк, сопровождающийся диареей и тошнотой. Туристам запретили покидать судно, пока им не окажут срочную медицинскую помощь.

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«Наши врачи пытаются помочь пострадавшим лекарствами, которые отпускаются без рецепта. Тем временем мы стараемся привлечь больше медиков и всеми силами минимизируем вероятность возникновения дальнейших осложнений», — пояснил представитель компании Royal Caribbean Оуэн Торрес.

В июне отдых на лайнере Royal Carribean, совершавшем круиз по Средиземному морю, вышел из-под контроля и превратился в пятидневную вакханалию. В течение пяти дней судно с 2,5 тысячи пассажиров должно было посетить Канны, Ибицу и Пальму, а затем вернуться в Барселону. Однако вечеринки, которые проходили на борту, были настолько безумными, что некоторые пассажиры не выдержали и сошли на берег уже на Ибице.

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