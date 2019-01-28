Круизные лайнеры оказались опасными для здоровья

Ученые Школы здравоохранения Блумберг имени Джонса Хопкинса провели исследование и выяснили, насколько загрязнен воздух на круизных лайнерах. Об этом сообщает Fox News.

Профессор Райан Кеннеди тайно измерил степень загрязненности воздуха над четырьмя круизными лайнерами, отплывшими от Западного побережья США. Он обнаружил, что показатели загрязненности воздуха над этими кораблями приблизительно равны тем же показателям в самых неэкологичных районах мира.

«Несмотря на то что пассажиры находятся в открытом океане на свежем воздухе, они подвержены воздействию повышенной концентрации ультрадисперсных частиц», — говорится в исследовании.

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«У меня нет никаких сомнений в том, что причина загрязненного воздуха — дизельное топливо», — пояснил профессор Кеннеди.

Представители круизных компаний заявили, что результаты исследований Кеннеди «совершенно нелепы и не имеют ничего общего с действительностью».

В январе на одном из крупнейших круизных лайнеров, перевозившем около девяти тысяч пассажиров, вспыхнула кишечная инфекция. 167 пассажиров, которые путешествовали по Карибским островам на корабле Oasis of the Seas, подхватили вирус, который сопровождался диареей и тошнотой. В итоге всем туристам запретили покидать судно.

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