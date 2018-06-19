Сибирский аттракцион сломался и оставил висеть людей вниз головой

Следователи начали проверку по факту остановки аттракциона «360 градусов» в одном из парков Новосибирска, в результате которой отдыхающие зависли на большой высоте вниз головой, сообщает региональное управление ведомства.

По данным новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», посетители аттракциона застряли на высоте более десяти метров. Они находились в таком положении около пяти минут, затем их вызволили прохожие, сообщается в группе организации во «ВКонтакте».

«Отлетело какое-то колесо, и мы в самом верху провисели вниз головой около пяти минут, пока мужчины не пришли на помощь и вручную не прокрутили конструкцию», — рассказала жительница Новосибирска «АСТ-54». Женщина добавила, что ей «очень было страшно, чтоб не открылись ремни безопасности».

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей»). Опрашиваются работники парка и очевидцы происшествия, сам аттракцион закрыли на ремонт. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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