Подмосковные торговые центры проверили на безопасность

Специалисты проверили пожарную безопасность в торговых центрах и объектах массового пребывания людей в Московской области, сообщил заместитель председателя областного правительства Дмитрий Пестов. Его слова цитирует сайт mosreg.ru в четверг, 10 мая.

«По итогам проведенной в апреле проверки соблюдения требований пожарной безопасности существенные нарушения выявлены в 78 торгово-развлекательных центрах и объектах с массовым пребыванием людей. Всего было проверено 1212 объектов», — сказал Пестов.

Среди распространенных замечаний — отсутствие или неисправность систем противопожарной защиты, несоответствие эвакуационных выходов предъявляемым требованиям, уточняется в сообщении. В некоторых ТЦ выявлены недостатки, которые могут негативно отразиться на оперативности эвакуации в случае чрезвычайной ситуации: к примеру, на путях эвакуации имеются преграды.

Руководителям объектов предписано оперативно устранить выявленные нарушения, на время устранения замечаний органы надзорной деятельности МЧС России возьмут эти объекты на особый контроль. С персоналом торговых центров из «группы риска» проведены дополнительные инструктажи и занятия по эвакуации.

В случае если собственники торговых центров своевременно не устранят замечания, будет в судебном порядке подниматься вопрос о приостановке деятельности их работы, заключается в сообщении.

18 апреля сообщалось о решении местных властей проверить на комфорт и безопасность все аттракционы на территории региона.