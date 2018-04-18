Аттракционы Подмосковья проверят на безопасность

Все аттракционы на территории Московской области оценят на комфорт и безопасность, проверка стартует 23 апреля. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Разин в среду, 18 апреля, передает портал mosreg.ru.

«Обязательной проверке подлежат все зарегистрированные аттракционы, которые будут эксплуатироваться в текущем году. Без проверки невозможна выдача специального талона-допуска. Талон выдается в зависимости от технических характеристик, либо на период действия сезона, либо сроком до года — в соответствии с заключением Гостехнадзора», — сказал министр.

Разин также отметил, что чаще всего нарушения связаны с документальным оформлением, к примеру, владельцы аттракционов не предоставляют полную информацию об объекте на специальных стендах. «Как показывает практика, вопиющих нарушений в эксплуатации аттракционов сейчас нет. Наши предприниматели знают предъявляемые к ним требования и следят за состоянием аттракционов», — заключил он.

По данным управления Гостехнадзора, в парках культуры и отдыха Московской области зарегистрировано 916 единиц механизированной аттракционной техники. В зданиях торгово-развлекательных комплексов и центров допуски на эксплуатацию выданы на 387 единиц.