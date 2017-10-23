Погибший на батуте в Красноярске оказался районным депутатом

Мужчиной, погибшим во время прыжка на батуте в развлекательном комплексе торгового «Планета» в Красноярске, оказался 54-летний депутат Туруханского районного совета Сергей Попович. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает РИА Новости.

«Подтверждаю, это Сергей Попович. Он является депутатом с 2015 года», — сказала собеседница агентства из Туруханского районного Совета депутатов.

Ранее стало известно, что следователи Красноярска начали проверку после гибели на батуте мужчины. Инцидент произошел вечером в субботу, 21 октября.

По предварительным данным, Попович пришел в батутный комплекс вместе с женой и сыном. Выполняя акробатические элементы, депутат пренебрег правилами безопасности и упал, получив перелом позвоночника. Скорая констатировала смерть народного избранника.