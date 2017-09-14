Крымского депутата заподозрили в выращивании конопли

Депутата из села Некрасово Советского района Республики Крым (РК) заподозрили в незаконном культивировании конопли в крупном размере. Об этом сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России по РК, передает в четверг, 14 сентября, «Крыминформ».

«Руководителем главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении депутата сельского совета Некрасовского сельского поселения Советского муниципального района Республики Крым. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры)», — прокомментировали в ведомстве.

В марте стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли в Крыму деятельность домашней нарколаборатории, которая принадлежала одному из руководителей Центра эстрадного искусства Симферополя. По месту проживания чиновника было обнаружено и изъято наркотическое средство «метамфетамин» массой порядка 600 граммов, а также лабораторное оборудование для производства наркотиков.

Задержанный входил в состав группы, организовавшей на территории полуострова производство наркотических средств, а также контрабандных каналов поставки их прекурсоров с территории Украины.