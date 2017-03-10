ФСБ обнаружила в Крыму принадлежавшую чиновнику нарколабораторию

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли деятельность домашней нарколаборатории, которая принадлежала одному из руководителей Центра эстрадного искусства Симферополя. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает РИА Новости.

«10 марта 2017 года по месту проживания чиновника обнаружено и изъято наркотическое средство "метамфетамин" массой порядка 600 граммов, а также лабораторное оборудование для производства наркотиков», — говорится в сообщении ФСБ.

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По информации спецслужбы, задержанный входил в состав группы, организовавшей на территории полуострова производство наркотических средств, а также контрабандных каналов поставки их прекурсоров с территории Украины.

Накануне агентство сообщало о том, что погрануправление УФСБ России по Республике Крым пресекло две попытки ввоза наркотиков на территорию России. Пограничники обнаружили сверток в автомобиле гражданина Украины на пункте пропуска «Перекоп». На другом пункте пропуска — «Джанкой» — в багажнике микроавтобуса было найдено наркотическое средство в бутылках.

