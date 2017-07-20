В Крыму ФСБ задержала украинку с партией кокаина и экстази на полмиллиона рублей

На границе Крыма с Украиной была задержана 20-летняя украинка с партией кокаина и экстази, стоимость которой превышает полмиллиона рублей. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности в регионе.

Задержание было произведено на пункте пропуска «Перекоп». «Пресечен устойчивый международный канал поставки кокаина и экстази в крупном размере. Установлено, что канал поставки наркотиков организовала 20-летняя жительница Украины с целью последующего сбыта на территории Крыма и Севастополя», — отметили в ФСБ.

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По оценкам сотрудников правоохранительных органов, на черном рынке партия наркотических вещества могла быть реализована за сумму, превышающую 500 тысяч рублей. Уголовное дело по данному факту возбудили по статье «Контрабанда наркотических средств в крупном размере».

В июне в Крыму у ранее судимой жительницы Симферополя сотрудники ФСБ изъяли 16,5 килограмма опия на 120 миллионов рублей.

В марте сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность домашней нарколаборатории, принадлежавшей одному из руководителей Центра эстрадного искусства Симферополя. В ходе обыска было изъята партия метамфетамина и оборудование для производства наркотиков.