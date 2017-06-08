Сотрудники ФСБ изъяли у крымчанки опиум на 120 миллионов рублей

В Крыму ранее судимую жительницу Симферополя заподозрили в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Об этом в четверг, 8 июня, в пресс-службе регионального управления ФСБ сообщили РИА Новости.

«6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Джанкойском районе, в частном домовладении, используемом подозреваемой в качестве "перевалочного пункта" в наркотическом трафике, в тайниках обнаружено и изъято 16,5 килограммов опия, что является особо крупным размером», — говорится в сообщении.

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По версии следствия, 44-летняя подозреваемая собиралась распространять наркотик на территории Симферополя, Симферопольского района и Евпатории. Стоимость изъятого опия на «черном рынке» составляет около 120 миллионов рублей. В тайниках подозреваемой также были обнаружены 13 миллионов рублей наличными.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»), максимальное наказание по которой предусматривает пожизненное лишение свободы.

7 июня стало известно, что двоих студентов заподозрили в организации перевалочного склада наркотиков в общежитии университета в городе Химки (Московская область) и использовании под собственные нужды комнаты соседа.

