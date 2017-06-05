Похваставшегося пачкой денег наркодилера арестовали в прямом эфире

Видео: Duval Promo / YouTube

Жителя Джэксонвилла (штат Флорида, США) арестовали в прямом эфире в момент, когда он хвастался перед зрителями пачкой денег, вырученных от продажи наркотиков. Об этом сообщает портал 10News.

В течение минуты мужчина демонстрировал на камеру многочисленные купюры, после чего в квартиру ворвались представители полиции с собаками. Наркодилер попытался убежать, но не смог скрыться.

Ролик, размещенный на YouTube, собрал уже более полутора миллионов просмотров.

Издание выяснило, что происходящее на видео — реальное задержание, информацию о нем подтвердили в полицейском отделении Джэксонвилла. В доме задержанного обнаружили оружие, боеприпасы, кокаин и другие наркотики.