Неизвестные устроили прямую трансляцию со связанной скотчем девушкой и таймером

Неизвестные устроили в сервисе Periscope прямую трансляцию со связанной девушкой и iPad с запущенным таймером обратного отсчета. На необычный стрим обратили внимание пользователи имджборда «Двач».

Первоначальная трансляция называлась sdrjh434hgfg3. После того как она завершилась, в приложении начали появляться прямые эфиры, но их постоянно удаляла администрация сервиса.

Пользователи «Двача» отметили, что после семи вечера в помещении, где находилась девушка, погас свет. При этом на заднем плане были слышны шаги и звуки проезжающих машин. На фоне также играл эфир радио «Говорит Москва». За десять минут до полуночи трансляция прекратилась.

Пользователи Twitter предположили, что трансляция является частью рекламной кампании хоррора Get Even. После полуночи на YouTube действительно запустили полноценный летсплей игры.