Россиянка проведет в Москве неделю онлайн-выживания без денег

Россиянка Валя проведет в Москве неделю онлайн-выживания без денег. Ссылка на прямую трансляцию опубликована в сообществе StreamLine во «ВКонтакте».

По словам администрации паблика, они оставили Валю одну на Комсомольской площади и поставили перед девушкой задачу выжить неделю в Москве без денег и жилья. «Стрим на выживание», — гласит надпись под прямой трансляцией.

Во время стрима зрители присылают Вале пожертвования и голосуют, что ей следует делать, а от чего стоит воздержаться. Так, пользователи единогласно решили, что девушке не надо принимать предложение переночевать в квартире, а остаться на одном из столичных вокзалов.

Судя по своеобразным «путевым заметкам» Вали, ее выживание проходит более чем интересно: на вокзале девушку сразу же оккупировали бездомные и принялись давать советы, ей также удалось попасть в офис «ВКонтакте», где стримерше выделили толстовку. «Индийское кафе. Первый раз поела. Бесплатно. Булочки и фрукты», — сообщает девушка.

Некоторые зрители даже умудряются навещать Валю: передавать ей еду, теплую одежду и одеяла. Многим пользователям это не нравится, и они требуют, чтобы девушка перестала контактировать с подписчиками. «Почему к тебе приходят люди со стрима и помогают, а ты не отказываешься? Это шутка? Не знаю как другим, но меня не впечатлило», — заметил один из них.