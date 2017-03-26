Круглосуточного стримера из Германии обязали купить лицензию

Комиссия по надзору за медиаорганизациями Германии (ZAK) обязала блогера Питера Смитса (Peter Smits) под ником PietSmietTV, который ведет круглосуточные стримы на Twitch, приобрести лицензию. Об этом сообщает Engadget.

Согласно местному законодательству, круглосуточное вещание вне зависимости от площадки разрешено только после приобретения лицензии. Стример должен получить ее до 30 апреля.

Стоимость подобной лицензии составляет от одной до пяти тысяч евро. Издание отмечает, что для традиционных телевещательных станций покупка лицензии обычно не вызывает вопросов, но для обычного гражданина она может стать слишком дорогостоящей.

Смитс заверил власти, что готов своевременно приобрести лицензию. Комиссия также подчеркнула, что этот случай должен напомнить блогерам, которые круглосуточно вещают на широкую аудиторию, о необходимости выполнять местное законодательство.

В октябре 2016 года родители погибшего в автокатастрофе популярного геймера Филиппа Клеменова, известного под ником Phizzurp, устроили трансляцию его похорон на канале Twitch. Решение о показе семья приняла после того, как фанаты блогера пожертвовали им почти 20 тысяч долларов.