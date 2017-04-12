Метеор прервал прямую трансляцию американского блогера

Видео: @Daledemi19 / Twitter

Во время онлайн-трансляции за спиной американского фуд-блогера Дэйл Деми (Dale Demi) пролетело нечто, напоминающее метеорит. Об этом сообщает CBS News.

Девушка устроилась на заднем дворе своего дома в городе Чула-Виста (Калифорния, США) и организовала прямой эфир для беседы с подписчиками. Деми обсуждала сервисы знакомств, когда на заднем плане по небу пролетело яркое пятно. Трансляцию смотрели 112 человек.

Блогер не успела повернуться, чтобы посмотреть на происходящее, но увидела вспышку на экране своего устройства и ужаснулась. Она несколько раз взволнованно повторила: «Вы видели это?»

По данным American Meteor Society (Американское общество по наблюдению за метеорами), вспышку также видели жители Сан-Диего, Лос-Анджелеса, Аризоны, Невады и Нью-Мексико. Всего общество насчитало более 400 обращений очевидцев. В данный момент специалисты изучают необычное явление.