Полмиллиона юзеров в Facebook часами слушали гипнотизирующий голос Мардж Симпсон

Австралийский телеканал Eleven устроил в своем аккаунте на Facebook четырехчасовую трансляцию закольцованного двухсекундного фрагмента из сериала «Симпсоны». Об этом сообщает Mashable.

В течение четырех часов на экране появлялся Гомер Симпсон, а на заднем плане некто кричит Dental plan! («Стоматологическая страховка»), а в голове у отца семейства слышится голос Мардж, который напоминает о необходимости поставить Лизе брекеты.

Фрагмент взят из серии под названием Last Exit To Springfield («Последняя надежда Спрингфилда», 17-я серия четвертого сезона), в которой Гомер вступает в профсоюз и возглавляет забастовку после того, как компания лишает семьи работников бесплатной стоматологической помощи.

Несмотря на абсурдность трансляции, ее посмотрели более 524 тысяч человек. Телеканал Eleven признался, что трансляцию пришлось прервать из-за правил Facebook, хотя рассчитывал на бесконечный прямой эфир.

Eleven — австралийский телеканал, транслирующий популярные сериалы разных жанров: мультфильмы, комедии, драмы, реалити-шоу и ситкомы. Канал также показывает самый продолжительный австралийский драматический сериал «Соседи» (Neighbours).