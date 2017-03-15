Интернет и СМИ
 

Американка посмотрела онлайн-трансляцию самоубийства своей дочери

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Джина Кейз
Джина Кейз

Американка Джина Кейз (Gina Caze) в течение трех часов наблюдала в Facebook за онлайн-трансляцией своей дочери Найки Венант (Naika Venant), в конце которой несовершеннолетняя девочка покончила с собой. Об этом сообщает The Daily Mirror.

Как утверждается в материале издания, вместо того, чтобы успокоить и отговорить ребенка от совершения самоубийства, мать дразнила его и комментировала происходящее. «Она похожа на плачущего волчонка, который не слушается родителей и хочет популярности. Ложная тревога», — говорилось в одном из сообщений женщины.

Отмечается, что некоторые пользователи сообщали о суицидальной трансляции в полицию, но никому не удалось назвать правильный адрес Венант — на тот момент девушка проживала в доме своих приемных родителей. В итоге, когда в три часа ночи сотрудники правоохранительных органов приехали к дому семейства Венантов, они обнаружили труп в ванной комнате.

По словам одноклассников Найки, она была в глубокой депрессии из-за того, что ее родная мать не хотела вернуть ее обратно. «Она боялась, что навсегда останется приемным ребенком» ,— объяснил один из них.

Кейз заявила репортерам, что все ее комментарии были опубликованы после смерти девочки. Более того, она была уверена в том, что суицидальная трансляция ее дочери — фейк. Ее адвокат Говард Таленфилд (Howard Talenfeld) также отметил, что Кейз вообще не была в сети во время трансляции Найки.

Журналисты The Daily Mirror добавили, что девушка оказалась в приемной семье в январе 2009 года после того, как ее родную мать обвинили в причинении физического вреда ребенку. Они подчеркнули, что женщина показывала 14-летней Венант порнографические ролики и заставляла ребенка спать в одной комнате со своими мужчинами. В 2015 году Кейз официально отказалась от опеки над Найкой, заявив, что больше не хочет заниматься воспитанием ребенка.

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