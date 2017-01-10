В Twitter «Открытой России» посмеялись над самоубийствами россиян

В официальном аккаунте общественной организации «Открытая Россия» в Twitter 10 января была распространена ссылка на новость о том, что за новогодние праздники в разных российских регионах покончили с собой более 50 граждан, в том числе 24 — в Новосибирской области. Сотрудники организации, ведущие ее страницы в социальных сетях, снабдили публикацию следующей подписью: «В новогоднем чемпионате России по самовыпилу победил Новосибирск, а открыла счет бабушка из Волгоградской области».

На момент написания материала твит оставался доступен. В комментариях к нему пользователи раскритиковали подход SMM-службы к ведению аккаунтов «Открытой России» в соцсетях. В частности, юзеры назвали сотрудников организации фееричными идиотами и придурками.

Скриншот: Twitter

«Открытая Россия» была учреждена в 2001 году акционерами ныне не существующей нефтяной компании ЮКОС и группой частных лиц для реализации благотворительных, образовательных и просветительских проектов. В 2006-м сайт движения был закрыт, спустя восемь лет работа проекта возобновилась. Председателем правления организации является один из бывших руководителей ЮКОСа Михаил Ходорковский, оппозиционно настроенный к действующему российскому руководству.