Преподаватель покончил с собой в аудитории петербургского вуза

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проводит по факту обнаружения в здании на Большой Морской улице тела мужчины. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает пресс-служба ведомства.

«По предварительным данным мужчина совершил самоубийство, мотивы которого в настоящее время устанавливаются», — говорится в сообщении.

Источник агентства РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что покойный был преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Предсмертной записки он не оставил.

«Фонтанка» пишет, что мужчина 1952 года рождения был заведующим лаборатории на кафедре управления качеством. В свою очередь «Невские новости» уточняют, что труп был найден в учебной аудитории вечером 8 января.